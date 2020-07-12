Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Cinayetin işlenme sebebinin ise mal varlığı konusu olabileceği öğrenildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Şahıs cezaevindeyken eşinin bütün mal varlığını üzerine aldığı öne sürüldü.
Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında kadın ve annesinin cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında anne ve kızı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.