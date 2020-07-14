Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan şahsın kısa bir süre yakalandı. Şahıs cezaevindeyken eşinin bütün mal varlığını üzerine aldığı öne sürüldü.

Cumartesi günü meydana gelen olayda, Zeynep Önlütürk Karapekmez ile annesi Melahat Önlütürk, odalarında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İsmail Karapekmez'in eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan İsmail Karapekmez'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin takibi sonucu Kocaeli'nde yakalanan İsmail Karapekmez'in, Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ MAL VARLIĞI MI?

20'ye yakın suç kaydığı olduğu öğrenilenİsmail Karapekmez'inbir süre önce cezaevinden çıktığı ve Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Taraklı-Adapazarı ilçeleri arasında yolcu otobüsü bulunan şüphelinin kandil gecelerinde sahibi olduğu otobüste ücretsiz yolcu taşıttığı ve ikinci evliliği olan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile sık sık aralarında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Zeynep Önlütürk'ün cezaevinde bulunan eşinin işlerine yardımcı olabilmek amacıyla vekaletname çıkarttırdığı ve daha sonrasında eşiİsmail Karapekmez'inbütün mal varlığını üzerine aldığı öne sürüldü.İsmail Karapekmez ve eşi arasında yaşanan tartışmanın ve cinayetin işlenme sebebinin ise mal varlığı konusu olabileceği öğrenildi.