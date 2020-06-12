Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı

Denizli Çivril'de Ahmet Çakar isimli şahıs eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Olay yerine giden jandarmanın inceleme başlattı.

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Denizli Çivril Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.