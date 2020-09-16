Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı

Son dönemlerde artan koronavirüs vaka sayıları sonrası virüsün hayvanlara da bulaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili uzmanlar evlerinde kedi besleyenleri uyarırken Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım büyük ses getirdi.

"KAVGA EDERKEN HASTALIĞI KAPTI"

Evlerinde besledikleri kedinin koronavirüse yakalandığını belirten Berfu Yenenler "Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde" notunu düştü.

PANDEMİ SÜRECİNİ ORMANDA GEÇİRDİLER

Ünlü çift pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"GERÇEKLİĞİMİZE HAYRAN KALIYORUM"

Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.