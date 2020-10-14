Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada!

Esenyurt'ta kalabalık yerlerde yankesicilik yapan içinde çocukların da bulunduğu aile gibi davranan grup güvenlik kameraları ile kaydedildi. AVM girişleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde daha sık görüldükleri belirlenen grubun şebeke halinde kendilerine aile görünümü vererek çalıştıkları görüldü.

ÇOCUKLARI DA ALET EDİYORLAR

Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, aralarında çocukların da bulunduğu grubun gözlerine kestirdikleri kişilerin yürüyen merdivene bineceği sırada yanlarına yaklaştıkları, dikkatlerini dağıttıkları ardından ise üzerlerindeki değerli eşya ve paraları çaldıkları görülüyor.