Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla bölgedeki konteyner, araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.