Esenyurt'ta taksiciler arasındaki silahlı kavga sonrası 4 durak kapatıldı

Genel olarak dolmuş haberleri ile gündeme gelen Esenyurt'ta bu sefer de taksiciler gündem oldu. Hafta sonu Esenyurt'ta meydana gelen olayda taksiciler arasında tartışma çıkmış ve tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüşmüştü.

4 YAPI İÇİN İŞLEM UYGULANDI

Yaşanan olayda 3 taksici hayatını kaybederken, 2 taksici de yaralandı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler polis eşliğinde bahsi geçen duraklara işlem yaptı ve 4 taksi durağı mühürlenerek kapatıldı. Yapılan işlemde taksi duraklarının kapısına durakların 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması durumunda ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı.

EKİPLER DURAKLARI KALDIRDI

Ekiplerin bu uyarısı dikkate alınmadı ve taksi durağı olarak kullanılan 4 yapı kaldırılmadı. Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde taksi duraklarını vinç yardımıyla kaldırdı.