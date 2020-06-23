Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde adeta can pazarı yaşanıyor. Mahalledeki sokaklar göle dönerken tavana kadar su dolu bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

BODRUM KATLAR İKİ DAKİKADA SU DOLDU

Sağanak nedeniyle Pınar Mahallesi'nde sokaklar göle dönerken özellikle bodrum katlarda bulunan daireler 2 dakika içerisinde suyla doldu.

İTFAİYE DEMİR KORKULUKLARI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Bodrum katta yer alan bir dairede 3 kişinin mahsur kaldığının öğrenilmesinden sonra ise vatandaşlar demir korkulukları kırarak daireye girmeye çalıştı. Vatandaşların başarısız olması sonucu gelen itfaiye ekipleri demirleri keserek daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin daire içerisindekileri arama kurtarma çalışması sürüyor.