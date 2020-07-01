Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta lüks araçtaki 2 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, polis telsizi, poşet içinde para ve metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin refüje çıkarak tabelaya çarptığı görüldü.