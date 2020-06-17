Esenyurt'ta korkunç olay

Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3'üncü kattaki evlerinin cam kenarındaki korkuluktan aşağıya düştü.

17.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:28

Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3'üncü kattaki evlerinin cam kenarındaki korkuluktan aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta yaşayan anne, 8 aylık bebeği Asel Tuci'yi babaannesine emanet ederek markete gitti. Bu sırada evde emekleyen bebek, salonun açık camına gelerek korkuluklardan aşağıya düştü. Sesi duyan vatandaşlar yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği yakınlarda bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenildi.


Olayı gören vatandaşlar bir anda ses duyduklarını ve bebeğin yerde yattığını gördüklerini anlattı. - İSTANBUL