Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Çekinmez olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli 5. defa bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor. Kazaya karışan sürücü 21 yaşındaki sürücü S.H.A.'nın gözaltına alındığı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

"BU SİTEMİZDE OLAN 5. CENAZE"

Kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki sitenin yöneticisi Soner Zilek ise şunları söyledi: "Çok üzgünüz. Yıllardır sesimizi duyurmaya çalıştık. Büyükşehir'e, Karayolları'na başvurduk. Hiç bir sonuç alamadık. Bu sitemizde olan 5. cenaze. Dışarıdan da kaza sonucu vefat edenler var. Sesimizi ancak bu şekilde duyurabiliyoruz. Bundan sonra da inşallah yetkililer bizim sesimizi duyar da buraya bir yaya geçidi, ya bir ışıklandırma, ya bir tel örgü, ya bir üst geçit, ya bir alt geçit gibi bir şeyler yaparlar." dedi.