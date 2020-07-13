Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir mahallede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAYDA YARALANAN YOK

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.