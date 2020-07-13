Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevler içinde yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.
13.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:24
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir mahallede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
OLAYDA YARALANAN YOK
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.