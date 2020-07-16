Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi kız meselesi çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyon dolusu adamın, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Saldırganların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı. Konuyla ilgili çalışama yürüten Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı.

"KIZ MESELESİ" KAVGASININ DEVAMIYMIŞ

Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adamların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.