İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü

İstanbul Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı, sahur vakti çöktü. Duvarın çökme nedeni henüz bilinmezken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşların panik halinde attığı çığlıklar duyuldu.

08.05.2020 05:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:11

İstanbul Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çöktü. İnşaat alanın çevresinde bulunan binalar tedbir amaçlı ekipleri tarafından boşaltıldı.

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Olay, saat 04.00 civarlarında Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanını bulunduğu sokakta yaklaşık 3 saat önce kayma meydana geldi. Vatandaşlar hızlı bir şekilde kendilerini sokağa atarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokak içerisinde önlem alırken, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yaşanan kaymadan yaklaşık 3 saat sonra sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle istinat duvarı çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Sokak içerisinde istinat duvarının çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.