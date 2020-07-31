Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in "Hatay'ı geri alacağız" şeklindeki güldüren çıkışının ardından benzer bir açıklamada Esed rejimine destek veren İmam Mehdi Tugayı komutanı Firas Drouf'tan geldi. Mısır askerlerinin İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandığını belirten Drouf, Hatay'ı Türkiye'den alacaklarını söyledi.

GÜLDÜREN HATAY ÇIKIŞI

Drouf, "Mısır askerleri güney İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için de hava üssü kurma niyetindeyiz. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI DA HATAY'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, Hatay'ı kastederek "Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.