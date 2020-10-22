Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eşcinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurdurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İLİŞKİLERİNE MANİ OLMASIN DİYE ÖLDÜRTMÜŞ

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O, yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O'nun 47 yaşındaki kocası Hasan O'yu ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İddiaya göre karısı ve onun eşcinsel arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O, yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.