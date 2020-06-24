Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü

Erzurum'un İspir ilçesinde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaylada otlattığı büyükbaş hayvanların ağır yaraladığı çil kekliği kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Hayvanları sahipsiz bırakan Erkan, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdüğü kekliğe ilk müdahaleyi yaptı. Cep telefonu ile yaban hayatı arayıp bilgi veren Erkan, ekipler gelene kadar ölen kekliği toprağa gömerek son görevini yaptı.

DURUMU YABAN HAYATINA BİLDİRDİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bulunan Yedigöl köyünün Dikenli yaylasında hayvanları otlatan Bülent Erkan, yaralı bir keklik buldu.

Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçmayan kekliği bulunduğu yerden alarak hiç vakit kaybetmeden 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada hayvana ilk müdahaleyi yapan Erkan, Erzurum'daki yaban hayatı cep telefonu ile arayarak durumu bildirdi. Kekliğe karton kutudan yuva yapan ve ona su ile yiyecek veren Erkan'ın bir süre sonra kekliğin öldüğünü gördü. Erkan, ölen kekliği yaya evinin yanında kazdığı toprağa gömdü.

"KEŞKE KURTARABİLSEYDİM"

Çil kekliklerin yaban hayat için çok önemli olduğunu söyleyen Bülent Erkan, "Köyümüzde hayvanları otlatmak için sırayla çobanlık yapıyoruz. Yaylada hayvanları otlatırken yaralı bir çil keklik buldum. Baktığımda kanadı ve sağ ayağı kırıktı. Muhtemelen yuvasındaki yavru ya da yumurtalarını korumak için ineklere karşı gelirken yaralandı. Etrafa baktığımda yumurta ve yavru göremedim. Hayvanları yaylada sahipsiz bırakıp yayla evine gittim. Sağlık çantasındaki malzemelerle ilk müdahaleyi yaptım ama yetersizdi. Hemen yaban hayatı koruma müdürlüğünü aradım. Onlar gelene kadar kekliğin başında bekledim. Yiyecek ve su verdim. Ama yaşamını yitirdi. Onu doğaya atmak yerine toprağa gömdüm. Keşke kurtarabilseydim" diye konuştu.