Otelin camına çıkıp intihar girişiminde bulunan şahsı, polis kolundan çekerek kurtardı

Erzurum'da ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen bir şahıs, gece konakladığı otelin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sürekli ağlayan Ö.C'yi otel işletmecileri ikna etmeye çalıştı. Odaya gizlice giren polis ekipleri, şahsı kolundan tutup çekerek son anda kurtardı.

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Aşağı Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Aslen Bayburtlu olan 38 yaşındaki Ö.C. isimli vatandaş, aile sorunları sebebiyle geceyi geçirdiği otelin camına çıktı. Sürekli ağlayan Ö.C.'yi önce otel işletmecileri ikna etmeye çalıştı, ancak bunda başarılı olamadı.

İTFAİYE TARAFINDAN ŞİŞME YASTIK AÇILDI

Çevredeki vatandaşların uyarılarını da dinlemeyen şahıs, artık yaşamak istemediğini dile getirirken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Polisin camdan aşağı inmesi için uzun süre dil döktüğü vatandaşın atlamakta kararlı olduğu anlaşılınca itfaiye tarafından şişme yastık açıldı.

POLİS ODAYA SIZARAK ŞAHSIN KOLUNDAN YAKALADI

Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında camdan sarkmaya devam eden vatandaş için devreye giren polis, yedek anahtarla otel odasına girerek, şahsı intihar girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. Ö.C. isimli şahsın bir anlık boşluğunu değerlendiren polis, kolundan yakaladığı intihar girişimcisini camdan içeri almayı başardı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici yaptığı Ö.C., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın aile sorunlarının bulunduğu ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.