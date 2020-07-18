Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor takımları, Erzurum Kazım Karaberkir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranların yanı sıra kahvehanelerde ve evlerinde izledi.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, ikinci yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlaması üzerine maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kentte büyük sevinç yaşadı.

"İŞTE ŞAMPİYON, İŞTE DADAŞ"

Maç boyunca ve karşılaşma sonrası davul-zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar özellikle müsabakanın ardından ellerindeki meşaleler ile takımları lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde takımlarının mavi-beyaz bayrak ve flamalarını taşıyan bazı taraftarlar da maç sonrası evlerinden çıkıp araçları ile klaksonlar çalarak şehir turu attı. Taraftarlar, kutlamalar sırasında "İşte şampiyon, işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptı.