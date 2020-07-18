HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Erzurumlu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar.

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
18.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:53

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor takımları, Erzurum Kazım Karaberkir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranların yanı sıra kahvehanelerde ve evlerinde izledi.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, ikinci yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlaması üzerine maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kentte büyük sevinç yaşadı.

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

"İŞTE ŞAMPİYON, İŞTE DADAŞ"

Maç boyunca ve karşılaşma sonrası davul-zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar özellikle müsabakanın ardından ellerindeki meşaleler ile takımları lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde takımlarının mavi-beyaz bayrak ve flamalarını taşıyan bazı taraftarlar da maç sonrası evlerinden çıkıp araçları ile klaksonlar çalarak şehir turu attı. Taraftarlar, kutlamalar sırasında "İşte şampiyon, işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu Magazin
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi...
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Kilosu 100 liradan satılan rezene balı birçok hastalığa şifa oluyor
Kilosu 100 liradan satılan rezene balı birçok hastalığa şifa oluyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Cansu Tosun Selçuk Yöntem Huysuz Virjin
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Tv Anne Çocuk Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 20:53:06. #1.15#
title