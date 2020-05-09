Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriye göre Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde saat 18:41'de 4.4 km derinliğinde ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.