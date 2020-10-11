Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Seçimlere müdahale oldu iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

İkinci tura kalan seçimlerin ardından Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu. 11 adaylı bir yarış olduğunu anımsatan ve katılan adaylara da teşekkür eden Tatar, "Oy vermiş veya vermemiş vatandaşlara seçime katıldıkları için teşekkür ederim. Dünyayı sarsan ekonomileri yıkan bir pandemi sürecindeyiz. Koronavirüsten dolayı seçime düşük katılım bizi üzmüştür, daha yüksek bir katılım bekliyorduk. Belki bir kısım vatandaşımız sandığa gitmeye çekildi. Bu hafta daha fazla vatandaşımızın sandığa gitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"UBP YÜZDE 33'LE BİR ZAFER ELDE ETMİŞTİR"

Partisinin yüzde 33'lük oy oranı ile zafer elde ettiğini dile getiren Ersin Tatar, "Tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. UBP olarak bizler KKTC'nin kurucu partisi, KKTC'de şu anda kadar her türlü faaliyetlerimiz, Türkiye Cumhuriyetinin katkıları ile nice yatırımlarla bu noktaya getirmiş, gelecekte yürüyüşünü hızlandırmak için bu yarışın içerisindeyiz. Halkımız da bu söylediklerimize kanaat getirip bizi Saray'a götürecektir" dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'YA YÜKLENDİ

Ersin Tatar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı sanki zaferi kendi kazanmış gibi, bize oralardan bir şeyler söylüyor. Zafer bizimdir. İnsanlarımızın sandığa yansıttığı iradeyi görmek istememektedir. Sizlerin içinden, basamak basamak buraya çıkan, sizlerin temsilcisi olarak o Saray'a gideceğim. Bunu hazmedemeyenlere buradan cevabımızdır, Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesine saygılı olunuz."

MUSTAFA AKINCI NE DEDİ?

Seçim ofisinin önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Müdahaleler olmadı mı geçmişte? Oldu. Görülmemiş müdahaleler oldu. Bütün bunlara rağmen Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. Kıbrıs Türk halkının gücünden büyük güç yoktur. Bırakınız, halk kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Siz, 'Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak' deme yetkisine zaten sahip değilsiniz. Bunu kabul edip sindirenler adına üzülüyorum. Bu şekilde göreve gelseniz kendiniz olamayacaksınız, sizi oraya getirenlerin gölgesinden başka bir şey olamayacaksınız. Önümüzdeki hafta, kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun. Çıkacak olan sonuç, halkın geleceğine ışık tutsun bu çağrımıza kulak verilir ya da verilmez, halk ne yapacağını biliyor."