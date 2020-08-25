Ersin Destanoğlu kimdir? Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu nereli, kaç yaşında?

Ersin Destanoğlu, 11 yaşında Bayrampaşa SK altyapısında futbola başladı. Bir sezonun ardından Beşiktaş altyapısına gitti. 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ersin Destanoğlu kariyeri hakkında detaylar haberimizde.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Bayrampaşa SK altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi. 2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maçta forma giydi.

Fiziği ve stiliyle Bayer Munih'in kalecisi Neuer'e benzetilen BJK'nin genç kalecisi, alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez giydi. Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.95 boyunda olan futbolcunun piyasa değeri ise 50 bin Euro. Takımdaki forma numarası ise 30'dur.