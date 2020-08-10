Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken daha önce anlaşılan bir isme teknik ekipten veto geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun önerdiği Brahim Darri ismini veto ettiği öğrenildi.

1 milyon TL bonservis ve 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanan ismin transferi Bulut'un yetersiz raporu vermesiyle rafa kalktı.

GEREKSİZ PAYLAŞIMLARI SİLDİRDİ

Belözoğlu, daha önce anlaştığı oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirdi.

Brahim Darri

BAŞKAN DA DUYURMUŞTU

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

DARRİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollanda'lı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük playoff finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi.

(Fanatik)