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Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti

Fenerbahçe'de yeni takımıyla çalışmalara başlayan teknik direktör Erol Bulut, sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun yaptığı Brahim Darri transferini veto etti. Sarı lacivertliler, deneyimli teknik adamın yetersiz raporu doğrultusunda transferi rafa kaldırdı.

10.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:51

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken daha önce anlaşılan bir isme teknik ekipten veto geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun önerdiği Brahim Darri ismini veto ettiği öğrenildi.

1 milyon TL bonservis ve 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanan ismin transferi Bulut'un yetersiz raporu vermesiyle rafa kalktı.

GEREKSİZ PAYLAŞIMLARI SİLDİRDİ

Belözoğlu, daha önce anlaştığı oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirdi.

Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Brahim Darri

BAŞKAN DA DUYURMUŞTU

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

DARRİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollanda'lı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük playoff finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi.

(Fanatik)

Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Haber Yorumları (2)
BERG: Emre yakışıklı futbolcuları takıma getiriyor
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ARİF GSLİ: 2 lik oluşup ta kendi gururlarını öne çıkaran futbol adamı fener sever değildir. Bakacaz zaman gösterecek. Tutkunu olduğun takımda senden daha iyileri varsa el öpcen. Sen daha iyi isen dümene geçecen
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