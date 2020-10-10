Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar, dünyanın gözünü bölgeye çevirmişti. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği bölgedeki duruma Rusya arabulucu olarak müdahale etti.

ATEŞKESE RAĞMEN RAHAT DURMUYORLAR

Rusya'nın çağrısı üzerine dün iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 11 saat süren toplantıdan cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı çıktı. Bugün saat 12.00 itibarıyla devreye girecek ateşkes öncesi Ermenistan ordusu saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut´a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı´dan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerekli adımları attığı belirtildi.

MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Öte yandan Lavrov toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN MANİDAR YORUM: SON ŞANS

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşle ilgili manidar bir açıklama yaptı. Bu ateşkesin Azerbaycan tarafından Ermenistan'a verilen son bir şans olduğuna vurgula yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir."