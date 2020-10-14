Sivillere füzeyle saldıran Ermenistan, bu kez de Azerbaycanlı gazetecileri hedef aldı

Ermenistan, Azerbaycan'a saldırarak sivil halkı vurmuş ve bu gelişmenin ardından iki ülke arasında çatışmalar çıkmıştı. Azerbaycan kendini savunurken, cephede kaybeden Ermenistan, ateşkes istemişti. Bunun üzerine ateşkes ilan edilirken, Ermenistan, yine sivilleri hedef aldı ve Azerbaycan'a saldırmaya devam etti.

GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Azerbaycan'a saldıran ve sivil halkı vurarak uluslararası suç işleyen Ermenistan, bu kez gazetecileri de hedef aldı. Yayın yapmak için Terter'de saldırıya uğrayan bölgeye giden Azerbaycan devlet televizyon Az TV ekibinin araçlarına Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldı. Saldırı sonrası aracın sürücüsü yaralanırken, aracı kullanamaz hale geldi. Bölgeye 100'den fazla füzeli saldırı gerçekleştirildi, 1 kişi hayatını kaybetti.