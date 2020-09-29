Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar hız kesmeden sürerken, gelişmeleri sahadan aktarmak isteyen gazeteciler ateş altında kaldı. İçtimai TV ekibi, çekim için gittiği Terter şehrinin Kapanlı köyünde, yanlarına top ve havan mermisi düşmesi sonucu zor anlar yaşadı.

SON ANDA KURTULDULAR

Ermenistan ordusu tarafından yapılan atışlardan son anda kurtulan İçtimai TV çalışanları, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.