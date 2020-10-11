Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış

Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRDİLER

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

DÜN ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti. İki ülke arasında dün ateşkes imzalansa da Ermenistan anlaşmayı ihlal ederek sivillere yönelik saldırılarını devam ettirdi.