Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian ise konu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"AZERBAYCAN'A ABD ASKERİ YARDIMI DURMALI"

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etti. Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia ederek, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Kim Kardashian'ın paylaşımlarının altına ise binlerce tepki mesajı geldi. Türk sosyal medya kullanıcıları İngilizce tweetlerle Kardashian'a tepki gösterdi.