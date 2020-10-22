Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya başlamasından sonra çıkan çatışmalar yaklaşık olarak 1 aydır devam ediyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmayan Ermeni askerleri birer birer cepheleri terk ederken, Azerbaycan, uzun yıllardır işgal altında olan birçok toprağını kurtardı. Son kurtarılan yerlerden biri de Zengilan oldu.

TARİHİ CAMİ DOMUZ AHIRINA ÇEVRİLMİŞ

Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü.

"ALÇAKLARIN YAPTIĞINA BAKIN"

Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Müslümanların dinine ve Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.