Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'da imzalanan ateşkes, Ermeniler tarafından sivillere yapılan saldırıların ardından sona erdi. Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya devam edince Azerbaycan tarafından yanıt gecikmedi.

SİHA İLE VURDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan yeni görüntülerde de engellenen saldırı girişimlerinin yanı sıra çok sayıda Ermeni askerinin Bayraktar TB2 ile havaya uçurulması yer aldı. O anlardaki Azerbaycanlı askerlerin coşkulu tepkileri de videoya yansıdı.

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, gece boyunca Ermenistan ordusuna ait çok sayıda noktayı vurduğu belirtildi. Son gelen bilgilere göre de ordu Güney Cephesi Zengilan bölgesinde operasyon yapıyor.