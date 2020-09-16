Erkek arkadaşına kızıp seyir halindeki araçtan aşağı atladı

Karabük'te seyir halindeki araçta erkek arkadaşı ile tartışan kadın kendini araçtan aşağıya attı. O anlar ise bir iş yerinin güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gece Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A.P yanında bulunan kız arkadaşı B.E.K ile seyir halindeki araç içinde tartışmaya başladı. Alkollü olan genç kadın bir anlık öfke ile seyir halindeki aracın kapısını açarak biranda kendini dışarı attı.

GENÇ KADINA TOKAT ATIYOR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, aracını durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelerek yoldan kaldırmaya çalışıyor. Yoldan kalkmayan genç kadını sürükleyerek kaldırma çekmeye çalışan gencin daha sonra ise tokat attığı gözlemleniyor. Kendisiyle gelmek istemeyen genç kadının yoldaki çantasını alarak arabaya koyduktan sonra geri gelen genç daha sonra kadını alarak araca bindirerek uzaklaştı.

Öte yandan karakola giden B.E.K'nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.