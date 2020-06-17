Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 15 Temmuz

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantıda kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Müzesi'nde Fetih Suresi okunması sonrası Yunanistan'ın küstah açıklamalarda bulunmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında egemenlik tartışmaları gün yüzüne geldi. Yunan heyetinin tüm had bilmez açıklamalarına karşın Türkiye, Ayasofya'nın tapusunun burada olduğunu, mülkiyet hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

2 TEMMUZ'DA KARAR ALINACAK

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapıp Danıştay'a taşınmak üzere kurmaylarına talimat verdi.

Konu Danıştay'a taşındı. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın akıbetine ilişkin karar alınacak.