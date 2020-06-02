Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra dünyaya yayılan, 11 Mart günü de Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu izole hayat, etkisini azaltsa da sürdürüyor.

Türkiye, pandemiyle mücadele sürecinde yeni normalleşmeye 1 Haziran itibariyle adım attı. 1 Haziran'da uzun süredir kapalı olan lokantalar, spor salonları, plajlar, kafeler vb. birçok alan halkın kullanımına açıldı.

Yeni kurallarla birlikte Beştepe'de de normalleşme adımları atıldı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve çalışanları koronavirüsten korumak adına yoğun önlemler alındı.

KALABALIK TOPLANTILAR YASAK

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Beştepe'de kalabalık toplantılar yasaklandı. Sonbahara kadar Erdoğan'ın sadece zorunlu kabullerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabine, MGK, MYK, MKYK gibi toplantılara sosyal mesafeli, maskeli ve kontrollü şekilde başkanlık etmesi öngörülüyor.

MASKESİZ GİRİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı'nda normalleşme süreciyle artması beklenen ziyaretçi trafiğinin kontrol edilmesi amacıyla bir süredir devam eden tüm konuklara ateş ölçümü yapılması uygulamasına devam edilecek, maskesiz girişe izin verilmeyecek.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Zorunlu haller dışında Cumhurbaşkanlığı'na ziyaretçi kabul edilmeyecek. Tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantı salonlarında da risk geçene kadar program yapılmaması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde de toplu etkinlik ve program yapılmayacak.