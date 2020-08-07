Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı

Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce de soruldu.

"BU TÜR ŞEYLERE YABANCI DEĞİLİZ"

Parti kurmasının İnce'nin en tabii hakkı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Öte yandan Muharrem İnce, CHP'den gelen 'partiyi bölüyor' eleştirilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak şu yanıtı vermişti: "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"