Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında

Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Deneyimli golcü, Instagram hesabından ''Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur'' diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' cevabına ''Hadi deneyelim'' sözlerini kullandı.

500 BİN BEĞENİ KARŞILIĞINDA

Golcü futbolcu, ardından 433 hesabına "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa!" cevabını verdi. Bu yorum, sosyal medyada ''Zahavi, 500 bin beğeni karşılığı Fenerbahçe'ye geliyor'' şeklinde yorumlandı.

BEĞENİ YAĞMURU

İsrailli golcünün bu paylaşımları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, taraftarlar paylaşımı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.