Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında
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Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında

Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü ilk isim olan Eran Zahavi, sosyal medyadan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye gel" yorumunun altına "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa! Hadi deneyelim" ifadelerini bıraktı.

05.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:13

Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Deneyimli golcü, Instagram hesabından ''Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur'' diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' cevabına ''Hadi deneyelim'' sözlerini kullandı.

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında

500 BİN BEĞENİ KARŞILIĞINDA

Golcü futbolcu, ardından 433 hesabına "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa!" cevabını verdi. Bu yorum, sosyal medyada ''Zahavi, 500 bin beğeni karşılığı Fenerbahçe'ye geliyor'' şeklinde yorumlandı.

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında

BEĞENİ YAĞMURU

İsrailli golcünün bu paylaşımları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, taraftarlar paylaşımı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında
Haber Yorumları (2)
REMZİ EKİNCİ: Gel bizi sampiyon yap comto fenerbahce
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ÖMER: adam bildigin dalga gecmis . . . yahudiyi isteye isteye ulkeye getirmekte bi baska cirkeflik hangi takim olursa olsun
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500
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