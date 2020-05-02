Enes Batur, en yüksek aboneye sahip bireysel kanal ünvanını çocuk kanalına kaptırdı

Son birkaç yılda YouTube'dan beyaz perdeye kadar birçok alanda popüler olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan "bireysel kanal" unvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14,2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

ÜNVANINI "OYUNCAK AVI" İSİMLİ BİR ÇOCUK KANALINA KAPTIRDI

Ürettiği eğlence temalı videolarla Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olmayı başaran Enes Batur, son birkaç yıldır YouTube Türkiye'nin en çok abone sayısına sahip olan 'bireysel' kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12,7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Enes Batur, bu unvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.