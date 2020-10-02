Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Maçka Parkı'nda 25 yaşındaki G.T. ve G.Y. adlı iki genç kadın, parkta oturdukları sırada A.A. ve M.T. isimli iki kişi yanlarına gelerek sigara istedi.

Kadınlar, iki şahsı uzaklaşmaları yönünde uyardı, aksi halde polisi arayacaklarını söyledi. Uyarıldıktan sonra iki arkadaşı takip etmeye başlayan A.A. ve M.T., bir süre sonra tekrar G.T. ve G.Y.'nin yanına gelerek, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" dedi. Bu sırada parkta devriye gezen polislerin yanına giden iki kadın, tacize uğradıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan iki şüpheli, tanışmak için kadınların yanına gittiklerini, amaçlarının tacizde bulunmak olmadığını ifade etti.

İKİŞER YILA KADAR HAPİS

Savcılık, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözlerinin cinsel amaçla söylendiğini, şüphelilerin "fikir ve eylem birliği içerisinde cinsel amaçla ve iki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunu" işlediklerine kanaat getirdi. İki arkadaş için 2'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.