Emre Kara Biyografisi

Emre Kara, 1991 yılında Ordu'da doğdu. Bilgisayar mühendisliği bölümünü Kadir Has Üniversitesi'nde, uluslararası işletme bölümünü Berlin HTW'de bitirdi. Telekomünikasyon sektöründe kariyerine devam ederken, İTÜ'de işletme yüksek lisansını da tamamladı.

Fotoğrafla hobi olarak uğraştığı dönemlerde amatör çektiği konser fotoğraflarıyla DMC Müzik Genel Müdürü Samsun Demir'in dikkatini çekti. Ünlü isimlere çektiği kapak fotoğraflarından sonra araba ve kadın dergilerinde röportajlar yapmaya başladı. Funda Arar, Ferhat Göçer, İrem Derici, Mustafa Ceceli, Wilma Elles gibi isimlerle arka arkaya çıkan röportajlar basında geniş yer edindi. 2019 yılından beri Milliyet.com.tr'de köşe yazıyor ve özel haberler yapıyor.

2020 pandemi döneminde Türkiye'nin ünlü ve fenomen isimleriyle her akşam canlı yayınlar yapan Emre Kara, takipçileri tarafından destek görmeye devam ediyor.