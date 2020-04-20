Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım

Emre Belözoğlu, 38 yaşında Fenerbahçe'ye dönerek eşine ender rastlanacak bir transfere imza attı. Yıldız futbolcunun amacı, taraftarı olduğu takımda şampiyonluk yaşayarak futbolu bırakmaktı.

Belki Emre 4. yıldız hayaline ulaşamayacak ama aşık olduğu renkler içinde futbol hayatını noktalayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-20 sezonu tamamlandığında, Belözoğlu jübilesini yapacak.

YÖNETİMİN HEDEFİ SPORTİF DİREKTÖR YAPMAK

Kaptanın futbolu bıraktıktan sonra kariyerini hangi yoldan sürdüreceği merak konusu. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik ekibe büyük destek veren Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda da teknik heyette rol alma ihtimali ortaya çıktı. Ancak yönetim kanadından gelen bilgilere göre hedef, yıldız futbolcuyu sportif direktörlük rolüyle futbolun başına getirmek.

Konu ile ilgili Fanatik Gazetesi'ne konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Benim için ailem ve Fenerbahçe önde gelen değerlerdir. Nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Aslında salgın sırasında bu tip konuları gündeme getirmek istemiyorum. Sürecin tamamlanıp normale dönülmesi sonrası bana teklif edilecek görevden hiç bir zaman kaçmam. Fenerbahçe'de sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor."

"YÖNETİMİN İNDİRİM TALEBİ OLMADI"

"Bu sezon artık hedefimiz Türkiye Kupası'nı müzemize götürüp, Avrupa'ya gitmek. Biz başkanımız Ali Koç'la bu sezon neler yapıp, yapamayacağımızı sürekli olarak konuşuyoruz. Yönetimin şu anda tek isteği her şeyin normale dönmesi. Bizden indirim beklendiği şeklindeki haberler ise gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda ne biz bir teklif götürdük ne de yönetim kanadı bize bu teklifi sundu."