Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti

Menajerler, Brescia'da sorun yaşayan İtalyan forvet Mario Balotelli'yi Fenerbahçe'ye önerdi. 29 yaşındaki yıldızın senelik 3 milyon Euro maaşla 3 yıllık kontrata imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderildi.

"ASLA OLMAZ"

Yönetim de bu durumu, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'na iletti. Ancak Emre, "Balotelli mi? Asla olmaz" diyerek transfere karşı çıktı.

Mario Balotelli

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Tecrübeli futbolcunun, her ne kadar çok iyi bir forvet olsa da gittiği her takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan yıldızı veto ettiği öğrenildi. Emre'nin bu çıkışı sonrası yönetim, bu transferi gündeminden çıkarttı. Mario Balotelli, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

(Kaynak: Fanatik)