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Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun, menajerler tarafından sarı lacivertli kulübe önerilen Mario Balotelli'yi veto ettiği öğrenildi. Balotelli, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

11.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:24

Menajerler, Brescia'da sorun yaşayan İtalyan forvet Mario Balotelli'yi Fenerbahçe'ye önerdi. 29 yaşındaki yıldızın senelik 3 milyon Euro maaşla 3 yıllık kontrata imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderildi.

"ASLA OLMAZ"

Yönetim de bu durumu, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'na iletti. Ancak Emre, "Balotelli mi? Asla olmaz" diyerek transfere karşı çıktı.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Mario Balotelli

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Tecrübeli futbolcunun, her ne kadar çok iyi bir forvet olsa da gittiği her takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan yıldızı veto ettiği öğrenildi. Emre'nin bu çıkışı sonrası yönetim, bu transferi gündeminden çıkarttı. Mario Balotelli, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

(Kaynak: Fanatik)

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
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