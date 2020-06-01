Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun flaş bir isimle temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Bjelica ile anlaşma sağlanamaması durumunda Bulut ile birlikte Avcı'nın öne çıktığı belirtildi.

Abdullah Avcı

AVCI, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli hocanın, gelecek sezon sarı lacivertlilerde sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre ile konuşmalarında da takımı çalıştırmak için hazır olduğunu ilettiği da vurgulandı.

(Kaynak: Milliyet)