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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu'nun, teknik direktörlük için son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile temasa geçtiği öğrenildi.

01.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:09

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun flaş bir isimle temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Bjelica ile anlaşma sağlanamaması durumunda Bulut ile birlikte Avcı'nın öne çıktığı belirtildi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Abdullah Avcı

AVCI, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli hocanın, gelecek sezon sarı lacivertlilerde sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre ile konuşmalarında da takımı çalıştırmak için hazır olduğunu ilettiği da vurgulandı.

(Kaynak: Milliyet)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Haber Yorumları (2)
ASİL: Haberin doğru olduğuna inanmıyorum ama abdullah avcının birbaşarısıvardamı bizbilmiyoruz elindeki şampiyonluğu geçen zezonvermedimi avrupada oynattığı futbolu hemmiltakımdan hemkulüp lerden biliyoruz
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HAHAHA: alın alın hihihi biri ben böyle takım görmedim hocam ve diğeri böyle bişey olabilir mi ya iyi gırgır olacak
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500
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