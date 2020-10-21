Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı
21.10.2020 09:55 | Güncelleme: 21.10.2020 10:29
Fenerbahçe'de bu sezon sportif direktörlük görevine getirilen ve yapılan transferlerde büyük rol oynamasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Emre Belözoğlu, eşiyle sabah koşusu yaparken görüntülendi. Telefonunu elinden düşürmeyen tecrübeli futbol adamının maskesiz görüntüsü ise şaşkınlık yarattı.
Emre Belözoğlu ve eşi Tuba Belözoğlu'nun önceki gün Emirgan'da başlayan sabah koşusu Bebek'te son buldu.
Eski futbolcunun maskesini takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Telefonuyla sık sık hararetli görüşmeler yapan Belözoğlu'nun eşi ise maskesini bir an olsun çıkarmadı.
Belözoğlu'nun maskesini takmaması, etraftaki vatandaşları da bir hayli şaşırttı.
"PANDEMİDEN DOLAYI GELEMİYORUM"
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından stat dışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla konuşan tecrübeli futbol adamı, ilginç ifadeler kullandı.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çeviren Belözoğlu, "Pandemiden dolayı yanınıza gelemiyorum. Sizi çok seviyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.