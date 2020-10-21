Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı

Emre Belözoğlu ve eşi Tuba Belözoğlu'nun önceki gün Emirgan'da başlayan sabah koşusu Bebek'te son buldu.

Eski futbolcunun maskesini takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Telefonuyla sık sık hararetli görüşmeler yapan Belözoğlu'nun eşi ise maskesini bir an olsun çıkarmadı.

Belözoğlu'nun maskesini takmaması, etraftaki vatandaşları da bir hayli şaşırttı.

"PANDEMİDEN DOLAYI GELEMİYORUM"

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından stat dışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla konuşan tecrübeli futbol adamı, ilginç ifadeler kullandı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çeviren Belözoğlu, "Pandemiden dolayı yanınıza gelemiyorum. Sizi çok seviyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.