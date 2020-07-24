Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler
Son yılların en çıkış yapan müzisyenlerinden olan Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla Youtube trendlere girdi. Şuanda Youtube Trendler'de 5. sırada yer alan Saman Sarısı şarkısının sözleri çok beğenildi.
Emir Can İğrek'in 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısı şuanda Youtube Trendlerde yer alıyor. Şarkının özellikle sözleri çok beğenildi ve sosyal medyada gündem haline geldi. Peki çok merak edilen o şarkının sözleri nedir hep birlikte öğrenelim.
EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKI SÖZLERİ
Çıkar her yol duvarlara
Verip el kol kapanlara
Adam olmaz diyenlere rağmen
İnsan olma yolunca
Kovalarken hayatımı
Yakalandım sana bi' an
Ne güzelsin ama
Fotoğrafta görebiliyorum artık
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)
Aklım yok delirmeye
Varlığım yok yok olmaya
Saklım gizlim ortada
Her şey apaçık karşında
Masumsun, hep öyle kal
Aşklar hep yalan dolan
Diye bir şarkı söyledi
Yıldızlar hep baş ucunda
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)
EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Yeni çıkan Saman Sarısı şarkısı şuanda Youtube Trendlerde 5. sırada yer alıyor. Şarkı büyük ihtimalle Trendler'de ilk 3 içerisine girecek. Çünkü dinleyiciler şarkı sözlerini çok beğendi.
Saman Sarısı şarkısı toplamda 6 dörtlükten ve 24 mısradan oluşmaktadır. Şarkı kısa olmasına rağmen sözleri çok beğeni almıştır.