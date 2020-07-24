Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri, şarkının tüm sözleri, hakkında bilgiler

Emir Can İğrek'in 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısı şuanda Youtube Trendlerde yer alıyor. Şarkının özellikle sözleri çok beğenildi ve sosyal medyada gündem haline geldi. Peki çok merak edilen o şarkının sözleri nedir hep birlikte öğrenelim.

EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKI SÖZLERİ

Çıkar her yol duvarlara

Verip el kol kapanlara

Adam olmaz diyenlere rağmen

İnsan olma yolunca

Kovalarken hayatımı

Yakalandım sana bi' an

Ne güzelsin ama

Fotoğrafta görebiliyorum artık

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)

Aklım yok delirmeye

Varlığım yok yok olmaya

Saklım gizlim ortada

Her şey apaçık karşında

Masumsun, hep öyle kal

Aşklar hep yalan dolan

Diye bir şarkı söyledi

Yıldızlar hep baş ucunda

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın (2 kere)

EMİR CAN İĞREK "SAMAN SARISI" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Yeni çıkan Saman Sarısı şarkısı şuanda Youtube Trendlerde 5. sırada yer alıyor. Şarkı büyük ihtimalle Trendler'de ilk 3 içerisine girecek. Çünkü dinleyiciler şarkı sözlerini çok beğendi.

Saman Sarısı şarkısı toplamda 6 dörtlükten ve 24 mısradan oluşmaktadır. Şarkı kısa olmasına rağmen sözleri çok beğeni almıştır.