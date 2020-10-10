Bodrum'da jet-ski kazası geçiren Emel Müftüoğlu'nun menisküsü yırtıldı

Önceki gün AVM'ye geldiği araçtan arkadaşlarının yardımıyla inen ve aksayarak yürüyen Emel Müftüoğlu, Bodrum'da geçirdiği kazada hakkında "2 hafta önce jet ski'den düştüm. O günden beri evde istirahat ediyorum. Oturmaktan sıkılınca bugün biraz hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavisiyle atlatmak istiyorum" dedi.

TEDBİRSİZ SOKAĞA ÇIKANLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Müftüoğlu, pandemi döneminde yetkililerin uyarılarına rağmen dışarı çıkanlara isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok, bu kadar dolaşan insan varken. Halbuki herkes anlayışlı olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık. İlla başımızda bir çoban bizi ağıllara sokana kadar uğraşacaksınız. Bu nasıl bir cehalet, süreyi uzatıyorsunuz. 'Bana bir şey olmaz' diyorsunuz. Bu nasıl bir egoistlik. Valla sopayı alıp çıkacağım sokağa, falakaya yatıracağım dolaşanları. Unutmayın bir kova suyla sönecek yangını gecikince bir tanker suyla söndüremezsiniz."