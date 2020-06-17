İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı

İstanbul'a su sağlayan barajlardan olan Elmalı Barajı'nın yüzeyinin yeşil renge bürünmesi görenleri tedirgin etti.

17.06.2020 01:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:41

İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

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3 YILDA YAPILDI

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

2 YIL ÖNCE BAKIMA ALINMIŞTI

Elmalı Barajı'nda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.

BALÇIK TEMİZLENDİ

Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.